Под Воронежем автоинспекторы спасли женщину с сахарным диабетом, попавшую в ДТП

Жительница Острогожска поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь ее больной матери. Женщине стало плохо во время оформления ДТП на трассе.

Авария произошла днем 1 июля в Острогожском районе. Около 14.30 на 83-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» в районе села Солдатское 83-летний водитель «Фольксвагена Гольф» врезался в стоящую «Ладу Гранта». В отечественной легковушке находилось трое пассажиров, среди которых пожилая женщина, страдающая сахарным диабетом.

В ходе оформления ДТП пенсионерка почувствовала недомогание, о чем сообщила госавтоинспекторам. Сотрудники полиции передали пассажирам «Лады» воду и сопроводили автомобиль через дорожную пробку с мигалкой и сиреной - до дома.