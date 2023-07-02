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НовостиОбщество2 июля 2023 13:16

В Воронеже освободили проход к «Гото Предестинации»

Подрядчики завершили еще один этап работ на Петровской набережной
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

Подрядчики, занимающиеся реконструкцией Петровской набережной, завершили очередной этап работ и освободили проход к «Гото Предестинации», где теперь возобновят экскурсии. Подход к кораблю-музею отделен от строительной площадки «коридором».

Сейчас рабочие продолжают прокладывать ливневый коллектор по променаду, а также подстилающие слои на участке прогулочной зоны от Чернавского моста до причала «Москвы-16». Также монтируют ограждения на этом же участке, закладные под опоры освещения, бетонируют, шлифуют и красят парапет.

Одновременно идет монтаж входной группы на причале «Чернавском», металлоконструкций для облицовки моста на смотровой площадке, возведение амфитеатра на Адмиралтейской площади.