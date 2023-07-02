Под Воронежем рок-фестиваль «Молодые ветра», отмененный из-за КТО, перенесли на 5 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Оргкомитет фестиваля «Молодые ветра» завершил переговоры с музыкантами и коллективами технического обеспечения и согласовал новую дату проведения опен-эйра. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, рок-форум планировался 24 июня, его отменили буквально за пять часов до начала из-за введения на территории Воронежской области режима КТО и отмены всех массовых мероприятий, в то время как музыканты уже проводили саунд-чек. Теперь рок-фестиваль пройдет в Новой Усмани 5 августа.

Организаторы вели переговоры с участниками форума, пытаясь совместить гастрольные графики музыкантов, но, к сожалению, не все из первоначально заявленных команд смогут приехать в новую дату. Из лайн-апа выпали GroTTesque, «Бригадный подряд», «Петр Брок и Полугора» - их заменят другие коллективы, сообщили организаторы.

Все билеты остаются действительны на новую дату.