Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июля 2023 17:20

Пенсионер на «семерке» погиб в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Трагедия произошла на луганской трассе в Острогожском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В субботу, 1 июля, коло 17 часов на автодороге «Воронеж-Луганск» произошла смертельная авария. По предварительным данным полиции, 74-летний местный житель на автомобиле ВАЗ 2107, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущество автомобилю МАЗ и попал под движущийся грузовик, которым управлял 52-летний мужчина.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а пенсионер от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП организована проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.