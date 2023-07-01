Пенсионер на «семерке» погиб в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В субботу, 1 июля, коло 17 часов на автодороге «Воронеж-Луганск» произошла смертельная авария. По предварительным данным полиции, 74-летний местный житель на автомобиле ВАЗ 2107, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущество автомобилю МАЗ и попал под движущийся грузовик, которым управлял 52-летний мужчина.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а пенсионер от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП организована проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.