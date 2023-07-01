В Воронежской области поезд сбил пешехода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

28 июня в районе железнодорожного вокзала в Терновке Воронежской области проходящий состав сбил пешехода. К счастью, мужчина остался жив.

Об этом происшествии сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава района Павел Чибисов. Чиновник также рассказал, что получив сообщение, он лично отправился на место ЧП.

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