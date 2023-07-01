В Воронежской области пенсионер на велосипеде попал под ВАЗ

Фото ГУ МВД по Воронежской области
Фото: Предоставлено
В пятницу в городе Эртиль Воронежской области на пересечении улицы Урицкого и переулка Урицкого попал под машину 65-летний местный житель на велосипеде.
Пенсионер на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-21213, которым управлял 61-летний местный жителя.
В аварии велосипедист получил травмы. Его забрала в больницу «скорая».
По данному факту аварии полицейские организовали проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.