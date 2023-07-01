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НовостиПроисшествия1 июля 2023 8:35

В Воронежской области пенсионер на велосипеде попал под ВАЗ

Мужчину госпитализировали
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В пятницу в городе Эртиль Воронежской области на пересечении улицы Урицкого и переулка Урицкого попал под машину 65-летний местный житель на велосипеде.

Пенсионер на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-21213, которым управлял 61-летний местный жителя.

В аварии велосипедист получил травмы. Его забрала в больницу «скорая».

По данному факту аварии полицейские организовали проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.