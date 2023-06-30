В Воронеже из-за дождя размыло покрытие у деревянного моста в центральном парке

Фото из телеграм-канала администрации Воронежа.

Сегодня, 30 июня, из-за сильного дождя у деревянного моста напротив искусственного водоема в Воронежском центральном парке произошло частичное размытие покрытия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти уверяют, что с 3 июля подрядная организация приступит к ремонтным работам. Для обеспечения безопасности посетителей доступ на мост временно ограничен. Кроме того, запланировано проведение комплексных работ по ремонту водостока из озера в ручей. Поэтому с грядущего понедельника будут демонтировать плиточное покрытие на центральной аллее у водоема.