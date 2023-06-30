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НовостиПроисшествия30 июня 2023 7:43

В воронежском райцентре «БМВ X5» влетел в опору ЛЭП

Госпитализирован пассажир
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Кантемировке Воронежской области автомобиль «БМВ X5» врезался в опору линии электропередач. О ДТП, которое произошло 29 июня, рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 23.00 у дома № 33 по улице Буденного. По предварительным данным полиции, за рулем иномарки находился 33-летний житель Воронежа. Сначала он выехал на обочину, а затем машина врезалась в опору линии электропередач.

В результате «БМВ» получил механические повреждения. А 37-летний пассажир был госпитализирован с травмами. Полицейские продолжают проводить проверку.