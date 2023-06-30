В Воронеже для массовых захоронений предложили расширить закрытое кладбище

Вопрос о расширении Буденовского кладбища за Масловкой обсудили на совещании в управе Левобережного района. Об этом написл в своем телеграм-канале 29 июня депутат Воронежской областной думы Владимир Рожков.

Кладбище не старое. Оно было открыто в 2005 году рядом с поселком имени Буденного. Но спустя девять лет, в 2014-м, его закрыли для массовых захоронений. Объяснили это отсутствием мест. С тех пор здесь воронежцы на нем могли только подзахоранивать к родственникам.

Тему расширения погоста обсудили глава управы Вадим Башилов, руководитель МКУ «Администрация городских кладбищ» Андрей Шкитырь, комендант Буденновского и Березовского кладбищ Андрей Силаев, а также активисты из Масловки.

Как отметил Владимир Рожков, сейчас прорабатывается возможность присоединения к Буденновскому кладбищу еще одного земельного участка, который как раз примыкает к его границам. Для этого требуется проработать его с юридической стороны. Для этого было решено создать рабочую группу, в которую войдут представители заинтересованных структур и ведомств.