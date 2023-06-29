«Не запивайте мясо алкоголем и не увлекайтесь фруктами»

В теплое время года нашему организму не требуется дополнительная энергия для согревания. А значит, целесообразно снизить калорийность рациона. Медики отмечают, что летом не стоит налегать на копченое, соленое, жирное. Лучше употреблять мясо и рыбу более легких сортов. Сезонные фрукты и овощи помогут подзарядиться витаминами. А зелень не только восполнит запас полезных микроэлементов, но и украсит любое блюдо, придаст ему дополнительный оттенок вкуса.

Однако с «восполнением полезных веществ» тоже необходимо знать меру. Летом велик соблазн съесть слишком много черешни, клубники или других любимых фруктов. Поэтому необходимо помнить, что вместо пользы подобное пищевое поведение навредит вашему здоровью.

- Существуют внесезонные нормы по употреблению овощей и фруктов. Напомню, это 400-500 гр в день. Нам необходимо съедать примерно пять порций с ладошку, чтобы получать необходимые вещества. Летом, конечно, возрастает желание съесть чего-то побольше. Фрукты и овощи являются источником клетчатки, которая помогает пищеварению. Но излишнее их употребление может приводить к раздражению желудка. Вызывать проблемы с пищеварением. Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ необходимо быть особенно внимательными, - объясняет заведующая отделом анализа и стратегического планирования воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гнеднева.

Еще одно искушение лета – шашлык. Здесь также не стоит забывать, что это не самая полезная еда. Она содержит много жира и соли, и желудку ее достаточно сложно переваривать. По словам медика, оптимальная порция жареного на мангале мяса - 100-150 граммов.

- Если запивать жареное мясо алкоголем, то мы нанесем двойной удар по нашим органам пищеварения, желудку, печени, поджелудочной железе. Дело в том, что избыточное употребление шашлыка образовывает в желудке пищевой ком. Он тяжелее и медленнее переваривается. Если мы добавляем еще и алкоголь, то он тоже будет всасываться не так быстро. В такой ситуации опьянение замедляется, возникает риск употребить лишнего. В итоге можно получить не только несварение, но и тяжелое алкогольное отравление.

Спиртное не стоит употреблять не только с мясом, но и в принципе. Необходимо помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Любой спиртной напиток опасен для здоровья.

Поэтому чтобы летний отдых не омрачили проблемы со здоровьем достаточно всего лишь несколько простых правил:

- готовьте шашлык из нежирных сортов мяса, добавьте к нему приготовленных на мангале овощей и рыбы;

- употребляйте напитки, не наносящие вред здоровью;

- помните об умеренности.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».