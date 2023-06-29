Воронежская жилинспекция теперь принимает звонки по многоканальному телефону

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственная жилинспекция Воронежской области внедряет бережливый проект «Оптимизация работы «Горячей линии». К его реализации ведомство приступило в марте текущего года, что позволило перейти в многоканальный режим работы «Горячей линии». Теперь на звонки воронежцев отвечают пять операторов. А до недавнего времени на телефоне работал только один человек.

- Во время ожидания ответа граждане получают информационную справку о том, по каким вопросам можно обратиться в орган госжилнадзора, - рассказали в ГЖИ. - Сегодня мы наблюдаем увеличение объема работы с аудиторией и, в тоже время, имеем возможность равномерно распределить нагрузку на сотрудников отдела по работе с обращениями граждан.

Многоканальный телефон работает по прежнему номеру «Горячей линии» инспекции (4732) 12-59-44.