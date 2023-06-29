Жительница Воронежа лишилась 800 тыс рублей после звонка с «портала госуслуг»

Полицейские предупредили воронежцев, что участились случаи обмана людей дистанционными мошенниками, которые представляются сотрудниками портала госуслуг. Их цель - получить доступ в личный кабинет и к персональным данным.

Так, жертвой таких аферистов стала 48-летняя жительница Воронежа. Ей позвонили через мессенджер. На «аватарке» женщина увидела фрагмент фото портала госуслуг и поэтому не заподозрила подвоха. Звонившая женщина представилась сотрудником центра и сообщила, что через портал мошенники пытаются сменить номер телефона и оформить кредит на жительницу Воронежа. И обнадежила, что предотвратить последствия можно, если успеть снять деньги и перевести их на «безопасный» счет. Потерпевшая все сделала под диктовку: сняла в банкомате 800 000 рублей и перевела на предоставленные реквизиты, после чего звонившая сразу прервала звонок.

Полицейские советуют не переходить по ссылкам в письмах и смс с информацией, которую вы не запрашивали. Проверять сообщения от портала госуслуг в личном кабинете – совпадают ли они с пришедшими на почту. Внимательно смотрите адрес отправителя - письма от портала госуслуг приходят только с одного адреса. Официальные рассылки никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты, они носят общий информационный характер. Главная примета мошенников - навязчивый инструктаж.

За минувшие сутки жертвами дистанционных аферистов стали 13 жителей региона. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей.