Строителей муниципального приюта для животных могут признать недобросовестными

Фото мэрии Воронежа

Подрядчика, который занимается строительством долгожданного муниципального приюта для бездомных животных в Воронеже, могут внести в реестр недобросовестных. Об этом 28 июня рассказали в мэрии.

Там напомнили, что истекает срок, когда компания должна сдать объект по контракту. Осталось всего дня до 30 июня. А приют, который сможет вместить 250 собак, не готов.

Напомним, его начали возводить еще весной прошлого года на улице Балашовской, 29/1. Объект занимает участок в 14 тысяч квадратных метров. По техзаданию на территории должны были построить здание ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, один отапливаемый и 11 неотапливаемых павильонов для содержания собак, а также склад, площадку для выгула животных. Здесь планировали вакцинировать, стерилизовать и чипировать дворняг, которых потом снова выпустят на улицы Воронежа. На постоянное содержание будут брать лишь тех, кто проявит агрессию без мотива.

Как отметили в мэрии, основной объем общестроительных работ уже выполнен, но еще не закончены работы по благоустройству, монтажу ограждения, внутренней отделке помещений, монтажу котельной, по установке будок для собак, по наружным сетям водоснабжения и водоотведения, тепла. Поэтому расторгать контракт с подрядчиком пока не намерены. Проект для города важный, а поиск новой компании займет немало времени. Также подрядчик будет платить штрафы за каждый день просрочки.

- Если же компания нарушит взятые на себя обязательства – завершить все работы, будет запущена процедура внесения ее в реестр недобросовестных поставщиков», – рассказал и. о. замглавы Воронежа по градостроительству Дмитрий Гладких.