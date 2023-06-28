Под Воронежем неизвестные в карьере организовали незаконную свалку

Фото - Департамент природных ресурсов и экологии региона Фото: Предоставлено "КП"

На территории Новоусманского района в карьере по добыче песка была обнаружена незаконная свалка. Общая площадь складирования отходов достигла уже более 3 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

После выяснения обстоятельств стало известно, что на этом месте располагается месторождение «Бабяково-2», где осуществляется деятельность по геологическому изучению и добыче строительных песков. У компании есть лицензия.

В адрес юрлица экологи направили предостережение об устранении нарушения. Также специалисты проинформировали прокуратуру, с тем, чтобы надзорное ведомство приняло меры.