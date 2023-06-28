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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:36

Под окнами многоэтажки обнаружили труп 24-летней девушки

Предварительно, она выпала с общего балкона на 16 этаже
Евгения ФРОЛОВА

Труп 24-летней девушки обнаружили под окнами многоэтажки на улице 9 Января утром 28 июня. Предварительно установлено, что она упала с 16 этажа общего балкона

В данный момент следователями СК проводится доследственная проверка. При осмотре тела правоохранители обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Труп отправили на судмедэкспертизу. Специалисты установят точную причину смерти.

- Опрошены очевидцы, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СК.