Под окнами многоэтажки обнаружили труп 24-летней девушки

Труп 24-летней девушки обнаружили под окнами многоэтажки на улице 9 Января утром 28 июня. Предварительно установлено, что она упала с 16 этажа общего балкона

В данный момент следователями СК проводится доследственная проверка. При осмотре тела правоохранители обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Труп отправили на судмедэкспертизу. Специалисты установят точную причину смерти.

- Опрошены очевидцы, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СК.