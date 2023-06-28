Под Воронежем на трассе М-4 «Дон» столкнулись три большегруза

Фото пресс-сдужбы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 28 июня, примерно в 11:50 на 481 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись три большегруза, ехавшие в сторону Москвы. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Информации по пострадавшим пока нет. На месте аварии образовалась пробка. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Как ранее сообщал сайт, накануне, 27 июня, с трассы М-4 «Дон» в кювет слетел грузовик. Тем временем, в столкновении мопеда и «Тойоты» пострадали два 12-летних подростка.