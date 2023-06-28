Погибшими при крушении вертолета в Воронежской области оказались псковские летчики

Фото из архива КП Фото: Дмитрий СТЕШИН

Стали известны имена летчиков, которые погибли при крушении вертолета Ка-52 в Бутурлиновском районе Воронежской области во время мятежа 24 июня. Это были офицеры псковского территориального гарнизона. Об этом трагическом событии рассказал спустя четыре дня губернатор Псковской области.

Наши герои, участвовавшие в предотвращении страшных событий в стране, - это подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к военным и силовикам в Москве. Во время выступления глава нашего государства призвал отдельно почтить память погибших летчиков минутой молчания.