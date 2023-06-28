Из Воронежа в зону СВО отправится группа медиков

Фото из архива "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что 28 июня из Воронежа отправится группа медиков, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ. В группе 38 человек, из них две женщины.

Предварительно медики-контрактники пройдут подготовку к несению службы в зоне проведения специальной военной операции, уточнил источник

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».