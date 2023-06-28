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НовостиОбщество28 июня 2023 6:42

В Воронежской области выделили дополнительные средства на ремонт 28 детсадов

Больше половины суммы отправится в дошкольные учреждения Бобровского района
Алексей СЕРГУНИН

В этом году 11 муниципалитетов Воронежской области дополнительно получат 26,2 миллиона рублей на ремонт 28 детских садов. Проект постановления размещен на портале регионального правительства.

Больше половины от общей суммы (15,9 миллиона) приходится на долю Бобровского района. В дошкольные учреждения Новоусманского района направят 3,4 миллиона. Еще два района получат не менее одного миллиона Павловский (3,3) и Лискинский (1,5).

В пояснительной записке к документу сказано, что выделенные средства пойдут на проведение ремонтных работ с целью исполнения предписаний надзорных органов, а так же для поддержания состояния зданий, позволяющего полноценно обеспечивать образовательный процесс для дошкольников.