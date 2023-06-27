В Воронеже будут судить владельца кафе за взятку сотруднику Роспотребнадзора

Воронежские следователи передают в Советский райсуд уголовное дело 38-летнего владельца кафе, обвиняемого в попытке дать взятку.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Сотрудник управления Роспотребнадзора обнаружил нарушения в точке общественного питания, проводя проверку вместе с сотрудниками УМВД. Спустя пару дней бизнесмен, опасаясь привлечения к административной ответственности, в служебном кабинете сотрудника отдела санитарного надзора предложил ему 15 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений и не проведение дальнейших проверок в организации. Санитарный врач от денег отказался.

В связи с выявленными нарушениями в кафе специалист-эксперт отдела санитарного надзора направил в прокуратуру Воронежской области заявления о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия.