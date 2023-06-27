Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 12:05

В реку Дон у воронежского села выпустили 390 тысяч мальков стерляди

Краснокнижную рыбу вырастили в Березовском рыбхозе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото: Предоставлено

В реку Дон в районе села Коршево Бобровского района Воронежской области выпустили мальков краснокнижной стерляди. Всего около 390 тысяч особей, которых вырастили на производственных мощностях Березовского рыбхоза.

Процесс выпуска мальков в реку контролировали инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».