В реку Дон у воронежского села выпустили 390 тысяч мальков стерляди

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

В реку Дон в районе села Коршево Бобровского района Воронежской области выпустили мальков краснокнижной стерляди. Всего около 390 тысяч особей, которых вырастили на производственных мощностях Березовского рыбхоза.

Процесс выпуска мальков в реку контролировали инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

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