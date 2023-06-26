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НовостиОбщество26 июня 2023 15:16

Отдыхавшие в лагерях дети, не сумевшие выехать из Воронежа 24 июня, отправились домой

Об этом сообщил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео.

Скриншот видео.

Дети из ЛНР, задержавшиеся в лагере «Юность» из-за событий 24 июня, отправились домой. 70 мальчишек и девчонок должны были выехать в минувшую субботу, поэтому их смена составила 16 дней вместо 14. Но 24 июня в целях безопасности отправлять детей в Луганскую Народную Республику не стали. Их оставили в лагере до более спокойной поры.

- Оперативно решили вопросы с досугом, питанием, оповещением родителей, - уточнил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

По словам чиновника, «Юность» - лагерь уникальный.

- Путевки разбирают быстро, многие ребята после смен вообще уезжать не хотят, так что плюс пару дней отдыха, думаю, пошли луганским детям только на пользу.