В Воронеже начнут эвакуировать машины с закрытыми номерами

Пока неизвестно, кто будет оплачивать перевозку машин и их нахождение на штрафстоянке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже начнут эвакуировать автомобили с закрытыми госномерами. Об этом сегодня, 26 июня, на совещании в горадминистрации заявил мэр Вадим Кстенин.

По словам чиновника, ориентировочно санкции для нарушителей начнут действовать в конце следующей неделе. Дело за малым - подписать нормативные документы и дать воронежцам время привыкнуть к нововведениям.

Впрочем, пока крайне мало дополнительной информации. Неизвестно про регламент проведения эвакуации, штрафы для автовладельцев и тех, кто будет оплачивать перевозку автомобилей и их нахождение на штрафстоянке.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, о том, что в Воронеже введут наказание для тех, кто закрывает номера, власти предупреждали еще в марте этого года.