Реконструкцию Петровской набережной Воронежа за 1,2 млрд рублей проведет фирма из Кисловодска

Победу в открытом конкурсе на благоустройство в Воронеже II очереди Петровской набережной одержало АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38). Компания из Кисловодска получила контракт по максимальной начальной стоимости в почти 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, в торгах участвовали еще две фирмы. Они оценили свои услуги в 1,18 и 1,17 миллиарда.

Теперь подрядчик обязан проложить инженерные сети, озеленить территорию, обустроить пешеходные и велодорожки, автомобильные подъезды и парковку. Кроме того, на набережной появятся спортивные площадки со скейт-парком и памп-треком. Срок завершения работ - до 1 сентября 2024 года.