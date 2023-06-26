В Воронеже водитель на «Тойоте» протаранил 5 припаркованных автомобилей

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла сегодня, 26 июня, в шесть часов утра на улице Артамонова на Левом берегу в Воронеже. Неизвестный пока водитель во дворе дома №34/1 протаранил сразу пять припаркованных авто.

Как рассказали в региональном главке МВД, автомобиль «Тойота Камри» ехал по дворовой территории. По неизвестной пока причине он снес стоящие там иномарки. Повреждены были «Ниссан Кашкай», «Опель Астра», «Шевроле Авео», «Фольксваген Гольф» и «Мазда 6».

По счастью, водителей в машинах не было. Никто не пострадал.

В данный момент стражи порядка устанавливают личность виновника ДТП. С места происшествия он попросту скрылся.