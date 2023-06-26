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НовостиПроисшествия26 июня 2023 7:35

Мотоциклист разбился насмерть в аварии в Воронеже

Мужчина скончался в «скорой»
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб 39-летний мотоциклист. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 26 июня.

Авария произошла накануне вечером, в 20.05 в Воронеже, возле дома № 140 Д по улице Димитрова. По предварительным данным, 56-летний житель Псковской области на автомобиле "Мерседес" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и влетел во встречный мотоцикл «Харлей Дэвидсон».

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства скончался в «скорой» по дороге в больницу.

Полиция продолжает проводить проверку.