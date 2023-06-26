Мотоциклист разбился насмерть в аварии в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону
Фото: Предоставлено "КП"
Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб 39-летний мотоциклист. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 26 июня.
Авария произошла накануне вечером, в 20.05 в Воронеже, возле дома № 140 Д по улице Димитрова. По предварительным данным, 56-летний житель Псковской области на автомобиле "Мерседес" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и влетел во встречный мотоцикл «Харлей Дэвидсон».
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства скончался в «скорой» по дороге в больницу.
Полиция продолжает проводить проверку.