Мотоциклист разбился насмерть в аварии в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб 39-летний мотоциклист. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 26 июня.

Авария произошла накануне вечером, в 20.05 в Воронеже, возле дома № 140 Д по улице Димитрова. По предварительным данным, 56-летний житель Псковской области на автомобиле "Мерседес" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и влетел во встречный мотоцикл «Харлей Дэвидсон».

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства скончался в «скорой» по дороге в больницу.

Полиция продолжает проводить проверку.