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НовостиОбщество26 июня 2023 5:29

В Воронеже на некоторых маршрутах утром терминалы оплаты работают с перебоями

Специалисты занимаются устранением сбоя
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В некоторых воронежских маршрутках утром в понедельник, 26 июня, перестали работать терминалы. Горожане, едущие на работу, не могли оплатить проезд безналичным расчетом. Об этом предупредили в управлении транспорта горадминистрации.

- На отдельных маршрутах отмечаются перебои в работе терминального оборудования, которые не позволяют произвести оплату. Сейчас специалисты занимаются устранением причин. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, - говорится в сообщении.

Когда устранят сбой - пока неизвестно. Горожанам все же лучше запастись наличными деньгами при входе в маршрутки.