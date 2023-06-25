Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: «Пригожин совершил огромное предательство народа и страны»

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий резко осудил попытку вооруженного мятежа. Фото: кадр с видео

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий на видео высказал свое отношение к попытке вооруженного мятежа 24 июня 2023 года:

- Мы проживаем очень тяжелое время вызовов, надежд и потерь. Время, когда мы должны подумать о нашем месте в жизни. Мы являемся свидетелями необъяснимых вещей, когда один из уважаемых военачальников поддался тем ощущениям, которые побороли его, и он не мог с собой ничего сделать.

24 июня наш Президент упоминал 1917 год и период первой мировой войны, когда мы в одночасье потеряли все. На следующий день после отречения императора была практически распущена армия. Военные дела передавали солдатским депутатам. Военачальника, уважаемого человека, могли просто расстрелять. И таким образом Россия потерпела крах. Эта катастрофа еще до сих пор не оценена как следует. И господин Пригожин сделал практически то же самое. Он нанес удар в спину не только армии, правительству, но и своему народу.

Теперь мы должны оценить, как нам ко всему этому относиться. Это не только дело Президента, Патриарха, вообще политической и духовной власти, это дело каждого человека. От того, как мы это воспринимаем и переживаем, зависит будущее нашей страны и насколько успешно мы будем продолжать нашу жизнь.

С нами воюет не только Украина, но и десятки западных стран. Они преследуют цели создания абсолютно безбожного, безнравственного общества. Мы это проходили после событий 1917 года, но, вероятно, забыли. У нас два пути: либо подтвердить внутреннее согласие, относиться ко всему с любовью, либо избрать путь греха, смена пола и т.д.

То, что совершил Пригожин, является огромным предательством своей страны и своего народа.

В заключение своего обращения Митрополит Сергий попросил всех, кто верит в Бога быть вместе и призвать Господа, чтобы он руководил нашей жизнью. И пожелал, чтобы святые земли воронежской вдохновили, поддержали нас. И чтобы Господь помог нам преодолеть эту полосу нашей истории.