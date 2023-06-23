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НовостиПроисшествия23 июня 2023 17:00

В Воронеже полицейские пресекли деятельность наркопритона

Его организовал в своей квартире житель Ленинского проспекта
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации наркопритона.

Как выяснили дознаватели, ранее судимый за имущественные преступления мужчина систематически предоставлял свою квартиру на Ленинском проспекте для употребления наркотиков.

Полицейские пресекли деятельность притона, а его организатора на период дознания отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.