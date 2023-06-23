В центре Воронежа демонтировали парковочные блокираторы

Фото Елены федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники Госавтоинспекции и управы Ленинского района города Воронежа проверили информацию о незаконном размещении парковочных блокираторов на улице Платонова. Сигнал об этом поступил поступил в чат-бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36».

Информация подтвердилась – выяснилось, что конструкции были установлены незаконно. В связи с этим блокираторы демонтировали, освободив парковочное пространство для общего пользования автомобилистов.

Напомним, в чат бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36» можно направлять информацию о любых нарушениях ПДД, в том числе о нетрезвых водителях.