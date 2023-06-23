Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 13:56

Глава Панинского района Воронежской области перейдет на работу в региональное правительство

Николай Щеглов займет должность помощника губернатора по вопросам развития муниципалитетов
Ирина КАЗАНИНА
Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

Глава Панинского района Воронежской области покинет свой пост в связи с повышением. Николай Щеглов перейдет на работу в правительство региона.

Соответствующее предложение сделал руководителю района губернатор Александр Гусев в рамках рабочей встречи 23 июня, на которой они обсудили социально-экономическое развитие района.

Так, за последние пять лет под руководством Щеглова в Панинском районе началась и продолается масштабная модернизация системы водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода», построены спортивный стадион и лыжероллерная трасса, ведется ремонт школ, строительство амбулаторий. На ремонт территорий школ, где проходят линейки, району выделят еще около 10 млн рублей. В Панинском районе также проводится модернизация местных заводов и предприятий.

В правительстве региона Николай Щеглов займет должность помощника губернатора по вопросам развития муниципалитетов.