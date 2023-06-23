Глава Панинского района Воронежской области перейдет на работу в региональное правительство

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Глава Панинского района Воронежской области покинет свой пост в связи с повышением. Николай Щеглов перейдет на работу в правительство региона.

Соответствующее предложение сделал руководителю района губернатор Александр Гусев в рамках рабочей встречи 23 июня, на которой они обсудили социально-экономическое развитие района.

Так, за последние пять лет под руководством Щеглова в Панинском районе началась и продолается масштабная модернизация системы водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода», построены спортивный стадион и лыжероллерная трасса, ведется ремонт школ, строительство амбулаторий. На ремонт территорий школ, где проходят линейки, району выделят еще около 10 млн рублей. В Панинском районе также проводится модернизация местных заводов и предприятий.

В правительстве региона Николай Щеглов займет должность помощника губернатора по вопросам развития муниципалитетов.