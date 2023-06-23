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НовостиОбщество23 июня 2023 6:10

В Воронеже водитель автобуса выехал на встречную полосу на красный свет

Нарушителя оштрафовали на десять тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео.

Скриншот видео.

21 июня в 19:00 у дома № 70 по улице Грамши в Воронеже 23-летний местный житель, управляя маршрутным автобусом № 5а, выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил телеграм-канал региональной полиции.

В итоге нарушителя в соответствии с частью 3 статьи 12.12 КоАП РФ и частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ оштрафовали на десять тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что о нарушении ПДД можно сообщить по телефону 112 или написать в чат-бот @Bespredelu_net36_bot».