В Воронеже водитель автобуса выехал на встречную полосу на красный свет

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21 июня в 19:00 у дома № 70 по улице Грамши в Воронеже 23-летний местный житель, управляя маршрутным автобусом № 5а, выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил телеграм-канал региональной полиции.

В итоге нарушителя в соответствии с частью 3 статьи 12.12 КоАП РФ и частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ оштрафовали на десять тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что о нарушении ПДД можно сообщить по телефону 112 или написать в чат-бот @Bespredelu_net36_bot».