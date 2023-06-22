В Воронеже в водохранилище обнаружили возбудитель холеры

Для купания лучше все-таки выехать за пределы Воронежа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Санитарные врачи обнаружили возбудитель холеры на левом берегу Воронежского водохранилища южнее трассы «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж. Там также заметили в пробах превышение допустимого количества бактерий, которые могут вызвать кишечные инфекции и тяжелое отравление, соответственно в 48 раз и в 24 раза. У СК «Локомотив» на улице Панфилова и в месте отдыха на реке Усмань «Сосновый бор» обнаружили те же напасти в том же количестве, за исключением возбудителя холеры, его там нет.

В 48 раз больше нормы содержание бактерий, вызывающих кишечные инфекции, также обнаружили еще в четырех воронежских местах отдыха:

ООО «Клинический санаторий им. Горького»;

у парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2);

Набережная Авиастроителей, д. 4л

у парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л).

В шести местах отдыха Воронежа воду забраковали по санитарно-химическим показателям:

у СК «Локомотив», ул. Панфилова – превышение по химическому потребления кислорода (ХПК) в 1,8 раз (чем больше этого живительного газа расходуется, тем больше загрязнен водоем);

на реке Усмань «Сосновый бор» - превышение ХПК в 2,1 раз;

на реке Усмань, пляж «Боровое» - в 1.3 раза;

у парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2) - в 1,62 раз;

у парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л) – в 1,1 раз;

на Набережной Авиастроителей (д. 4л) - в 1,8 раз.

Во всех этих местах купаться санитарные врачи не рекомендуют. А вот загорать там можно – по качеству песка претензий нет.