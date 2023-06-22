В Воронеже в водохранилище обнаружили возбудитель холеры

Для купания лучше все-таки выехать за пределы Воронежа.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Санитарные врачи обнаружили возбудитель холеры на левом берегу Воронежского водохранилища южнее трассы «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж. Там также заметили в пробах превышение допустимого количества бактерий, которые могут вызвать кишечные инфекции и тяжелое отравление, соответственно в 48 раз и в 24 раза. У СК «Локомотив» на улице Панфилова и в месте отдыха на реке Усмань «Сосновый бор» обнаружили те же напасти в том же количестве, за исключением возбудителя холеры, его там нет.
В 48 раз больше нормы содержание бактерий, вызывающих кишечные инфекции, также обнаружили еще в четырех воронежских местах отдыха:
ООО «Клинический санаторий им. Горького»;
у парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2);
Набережная Авиастроителей, д. 4л
у парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л).
В шести местах отдыха Воронежа воду забраковали по санитарно-химическим показателям:
у СК «Локомотив», ул. Панфилова – превышение по химическому потребления кислорода (ХПК) в 1,8 раз (чем больше этого живительного газа расходуется, тем больше загрязнен водоем);
на реке Усмань «Сосновый бор» - превышение ХПК в 2,1 раз;
на реке Усмань, пляж «Боровое» - в 1.3 раза;
у парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2) - в 1,62 раз;
у парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л) – в 1,1 раз;
на Набережной Авиастроителей (д. 4л) - в 1,8 раз.
Во всех этих местах купаться санитарные врачи не рекомендуют. А вот загорать там можно – по качеству песка претензий нет.