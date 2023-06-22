Как занятия спортом с детства влияют на состояние организма

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Общероссийская статистика неумолимо констатирует ухудшение общего состояния здоровья детей. Виной тому - множество факторов. Влияние экологии, ритм современной жизни, переутомление, элементарное отсутствие прогулок на свежем воздухе. Все это ослабляет здоровье маленького человека. Поэтому важно укреплять защитные силы организма профилактическими мероприятиями и с помощью физической активности. Чем раньше начать заниматься спортом, тем больше будет пользы для здоровья.

Воронежские медики разных профилей рассказали, как сказывается физическая активность с раннего возраста на общем состоянии организма.

ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

По мнению кардиолога, занятия спортом позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему. Во время физических упражнений у человека увеличивается частота сердечных сокращений. Это происходит из-за того, что мышечные ткани требуют больше кислорода, что достигается путем учащения сердечных сокращений. Во время физических нагрузок в организме в небольшом количестве выделяется адреналин. В совокупности с другими компонентами это способствует укреплению сосудистой стенки и повышению тонуса сердечно-сосудистой системы.

В соревновательных и командных видах спорта, часто возникают непостоянные или, можно сказать, «рваные» нагрузки. Во время них сердечно-сосудистая система человека то отдыхает, то, наоборот, напрягается слишком сильно. Частота сердечных сокращений достигает 200-220 ударов в минуту. Такая активность не всегда полезна. Возникает риск развития жизнеугрожающих нарушений ритма сердца и гипертрофии левого желудочка.

Полезны для человека ровные нагрузки. То есть такие тренировки, когда частота сердечных сокращений не превышает 120-130 ударов в минуту.

СЖИГАЮТСЯ ГОРМОНЫ СТРЕССА

Неврологи отмечают, что физическая активность способствует образованию нервных клеток в головном мозге, которые отвечают за нашу память и мышление. Очень важно, что благодаря занятиям спортом мозг увеличивается в объеме. Кроме того, тренировки способствуют сжиганию гормонов стресса - кортизола и адреналина. Исследования показали, что от 20 до 30 минут физических упражнений каждый день могут помочь людям чувствовать себя спокойнее.

Чрезмерное занятие физкультурой отрицательно влияет на опорно-двигательный аппарат у детей. Но отсутствие у них мотивации к двигательной активности, значительное увеличение интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузок у дошкольников приводит к ухудшению здоровья.

Малоподвижность детей - проблема мирового масштаба. Поэтому для достижения эффективных результатов и улучшения здоровья у детей должны быть регулярные занятия (2 - 3 раза в неделю). С исключением всех силовых упражнений. И, конечно же, они должны приносить радость и положительные эмоции ребенку, только тогда занятие спортом будет укреплять его здоровье.

По мнению хирурга, прыжки в длину и высоту, махи ногами развивают зону роста костей. Полезно заниматься подвижными играми: футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом, теннисом и бадминтоном. Эти виды спорта дают возможность вытянуть руки и ноги, распрямить позвоночник.

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С какого возраста отдавать в спорт?

Примерно с трех лет можно заниматься с ребенком гимнастикой и танцами. Такие занятия развивают координацию, выносливость, формируют хорошую осанку, повышают общий тонус организма.

В остальных видах спорта требования к возрасту отличаются довольно сильно. Например, фигурным катанием и лыжами можно заниматься уже с 4-5 лет, а вот футболом и баскетболом обычно начинают лет с 7-8. В секции тяжелой атлетики, бокса, гребли, конного спорта, фехтования, скалолазания обычно набирают детей с 10 лет.

К каждому виду спорта имеется ряд противопоказаний, и перед тем как отдать ребенка в ту или иную секцию, необходимо посоветоваться с педиатром и пройти рекомендованные им обследования.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».