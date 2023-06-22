В Воронежской области нашли вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

За большие деньги нужно соответствовать весьма высоким требованиям работодателей. Фото: из архива «КП»

Аналитики HeadHunter составили ТОП-10 наиболее высокооплачиваемых вакансий для высшего менеджмента. Претендентам на две из них работодатели предлагают зарплату до 500 тысяч рублей в месяц.

Так, исполнительному директору компания «Патриот», занимающейся продажей и разработкой мебели для геймеров и современных рабочих мест, обещают заработок от 100 до 500 тысяч рублей. На этой должности нужно будет заняться формированием команды, ростом эффективности и производительности сотрудников. А еще мониторингом работы коммерческого блока, выполнением плановых показателей, координацией деятельности структурных подразделений, отчетностью и общим руководством операционной деятельностью компании.

На этой работе также требуется наличие опыта от трех до шести лет. Зато, кроме высокой зарплаты, работодатель обещает премию по результатам труда. А также бонусы в виде полной или частичной компенсации спортклуба, обучения иностранному языку и других курсов и тренингов, бесплатного парковочного места и регулярных корпоративов.

На втором месте вакансия коммерческого директора Компании «КДМ», занимающейся поставкой фурнитуры и комплектующих для мебели, с зарплатой от 200 до 500 тысяч рублей. Требования - опыт работы от трех лет, успешные кейсы в онлайн-продажах, или в оффлайн.

На третьем месте предложение работы исполнительным директором (CEO) в Группу сельскохозяйственных компаний. Там обещают зарплату от 400 тысяч рублей до вычета налогов. От соискателей требуют опыт работы от трех лет, конкретные кейсы роста сельскохозяйственных компаний. Также нужно будет разбираться в бизнес-процессах на микроуровне, стремиться к цифровизации деятельности.

Четвертой стала вакансия коммерческого директора в топливную компанию «М-Траст» с зарплатой от 250 тысяч рублей. Среди требований - опыт работы от пяти лет в области управления маркетинга и продаж на рынке B2B, высшее техническое образование, умение формировать сильную команду.

На пятом месте предложение работы руководителем дилерского сервисного центра в компанию «Капитан МОТОРС» с доходом от 150 до 210 тысяч рублей. Претенденту нужно иметь опыт работы в аналогичной должности, профильное образование, знать специфику бизнеса.

Места с шестого по десятое занимают вакансии коммерческого директора в секторе промышленных товаров, руководителя E-commerce направления, генерального, исполнительного и коммерческого директоров. На всех этих должностях работодатели предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

– В мае 2023 года в Воронежской области было открыто более 200 вакансий для высшего менеджмента. Чаще всего это предложения из сфер деятельности «Розничная торговля», «Продукты питания», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», – сообщили в HeadHunter.