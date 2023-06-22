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НовостиОбщество22 июня 2023 11:09

В Воронежской области нашли вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

На такие деньги могут претендовать представители высшего менеджмента
Олег КУЗНЕЦОВ
За большие деньги нужно соответствовать весьма высоким требованиям работодателей.

За большие деньги нужно соответствовать весьма высоким требованиям работодателей.

Фото: из архива «КП»

Аналитики HeadHunter составили ТОП-10 наиболее высокооплачиваемых вакансий для высшего менеджмента. Претендентам на две из них работодатели предлагают зарплату до 500 тысяч рублей в месяц.

Так, исполнительному директору компания «Патриот», занимающейся продажей и разработкой мебели для геймеров и современных рабочих мест, обещают заработок от 100 до 500 тысяч рублей. На этой должности нужно будет заняться формированием команды, ростом эффективности и производительности сотрудников. А еще мониторингом работы коммерческого блока, выполнением плановых показателей, координацией деятельности структурных подразделений, отчетностью и общим руководством операционной деятельностью компании.

На этой работе также требуется наличие опыта от трех до шести лет. Зато, кроме высокой зарплаты, работодатель обещает премию по результатам труда. А также бонусы в виде полной или частичной компенсации спортклуба, обучения иностранному языку и других курсов и тренингов, бесплатного парковочного места и регулярных корпоративов.

На втором месте вакансия коммерческого директора Компании «КДМ», занимающейся поставкой фурнитуры и комплектующих для мебели, с зарплатой от 200 до 500 тысяч рублей. Требования - опыт работы от трех лет, успешные кейсы в онлайн-продажах, или в оффлайн.

На третьем месте предложение работы исполнительным директором (CEO) в Группу сельскохозяйственных компаний. Там обещают зарплату от 400 тысяч рублей до вычета налогов. От соискателей требуют опыт работы от трех лет, конкретные кейсы роста сельскохозяйственных компаний. Также нужно будет разбираться в бизнес-процессах на микроуровне, стремиться к цифровизации деятельности.

Четвертой стала вакансия коммерческого директора в топливную компанию «М-Траст» с зарплатой от 250 тысяч рублей. Среди требований - опыт работы от пяти лет в области управления маркетинга и продаж на рынке B2B, высшее техническое образование, умение формировать сильную команду.

На пятом месте предложение работы руководителем дилерского сервисного центра в компанию «Капитан МОТОРС» с доходом от 150 до 210 тысяч рублей. Претенденту нужно иметь опыт работы в аналогичной должности, профильное образование, знать специфику бизнеса.

Места с шестого по десятое занимают вакансии коммерческого директора в секторе промышленных товаров, руководителя E-commerce направления, генерального, исполнительного и коммерческого директоров. На всех этих должностях работодатели предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

– В мае 2023 года в Воронежской области было открыто более 200 вакансий для высшего менеджмента. Чаще всего это предложения из сфер деятельности «Розничная торговля», «Продукты питания», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», – сообщили в HeadHunter.