Воронежцы бесплатно услышат лучшие произведения Рахманинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 июня в Воронеже пройдет День Рахманинова. Праздник, посвященный 150-летию выдающегося композитора, пианиста, дирижера состоится в Зеленом театре.

С утра на площадке перед ним развернется выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор» Российского национального музея музыки. Слева от лестницы Зеленого театра расположатся уличные художники, которые будут на специальных больших стендах рисовать граффити, вдохновляясь сочинениями Рахманинова. В наушниках каждого участника пленэра будет звучать свое произведение композитора, которое будет выбрано в случайном порядке для каждого творца. Зрители, отсканировав QR-код, услышат, какую именно музыку Рахманинова воплощает тот или иной художник. В финале с помощью зрительского голосования выберут пять лучших граффити, которые составят уличную передвижную выставку, которая в дальнейшем будет экспонироваться на городских площадках.

В 18.00 состоится большой литературно-музыкальный концерт «Рахманинов. Симфония жизни». На одной сцене соединятся четыре вида искусства: музыка, кино, художественное слово и вокал, которые на полтора часа погрузят публику в яркий и необычный мир маэстро Сергея Рахманинова, которого во всем мире называли «волшебником фортепиано и голосом времени».

В программе видео, созданное специально для этого проекта, авторский текст московского драматурга Юрия Суходольского, знаковые музыкальные произведения Рахманинова в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала с участием солистки Большого театра Анны Аглатовой (сопрано). В этот вечер прозвучат легендарные произведения Сергея Рахманинова: Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент), Концерт №2 для фортепиано с оркестром (третья часть, финал), фортепианные пьесы, романсы, отрывки из писем, дневников композитора и воспоминания его современников.

В концерте также принимают участие Павел Домбровский (фортепиано), Юрий Смышников.

Вход свободный (6+).