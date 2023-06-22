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НовостиПроисшествия22 июня 2023 8:48

Под Воронежем предпринимателя за взятку в 48 тыс рублей оштрафовали в тройном размере

Мужчина хотел получить ветеринарные сертификаты на товар без лабораторных исследований
Ярослав ИВАНОВ

46-летнего предпринимателя из Бутурлиновки осудили за взятку. Весной 2017 года директор коммерческой организации, связанной с оптовой торговлей зерном, через посредника передал взятку ветеринарному врачу. За сумму более 48 тысяч рублей бизнесмен хотел оформить сертификаты на погрузку, выгрузку, транзит продукции без лабораторного исследования проб и фактического осмотра транспортных средств, в которых перемещался подконтрольный товар.

- Приговором суда мужчине назначен штраф в сумме 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бывшего ветеринарного врача Аннинской районной станции по борьбе с болезнями животных, обвиняемого в пяти эпизодах взятки, рассматривается Аннинским райсудом, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.