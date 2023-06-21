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НовостиОбщество21 июня 2023 15:17

Пожарная опасность 3 класса установилась по всей Воронежской области

Он продлится сутки
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Третий класс пожарной опасности установился по всей территории Воронежской области. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Воронежской области 21 июня.

В течение ближайших суток из-за жары ожидается средняя степень опасности. Риск возникновения пожаров есть не только в Воронеже, но и в районах области.

Напомним, в регионе ввели особый противопожарный режим 17 апреля. Нельзя заезжать в лес и разводить там костры, а также жечь мусор на приусадебных участках или устраивать на полях палы травы. Нарушителей ждут серьезные штрафы.