В селе Чертовицы под Воронежем начали строить школу-детсад

Общий вид стройки. Фото: департамент строительной политики Воронежской области ВКонтакте.

В селе Чертовицы Рамонского района на улице Молодежной начали масштабное строительство. Там на площади 10 квадратных метров появится школа-детсад. Это будет единое образовательное пространство и для малышей, и для детей постарше.

- На площадку, где появится школа-детсад, завезли стройматериалы. Установили ограждения, вырыли котлован под будущие учебные блоки и котельную. Параллельно подрядчик приступил к разработке фундамента основного здания, - рассказали в региональном департаменте строительной политики.

Все подготовительные работы уже завершили. Фото: департамент строительной политики Воронежской области ВКонтакте.

В здании школы разместят, кроме обычных классов, актовый зал на 130 посадочных мест и школьный музей, кабинет физики с зоной робототехники и мастерскую народных ремесел. Для занятий спортом во дворе сделают площадки с резиновым покрытием, тренажерные и игровые зоны.

Рядом со школой построят детсад. Малыши от 1,5 до 7 лет смогут его посещать в режиме полного дня. Таким образом, мамы получат возможность спокойно трудиться на своем рабочем месте, не срываясь с него раньше времени, чтобы вовремя забрать ребенка домой. В здании детсада будут групповые ячейки, кухня, прачечная, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. Во дворе сделают прогулочные зоны с игровыми площадками.

Деньги на строительство выделили из областного и муниципального бюджетов.