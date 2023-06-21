Стартует фотоконкурс «Дикие обитатели Воронежского края»

Фото Александра Черненко Фото: Предоставлено

Центр охраны животных «Наша природа» объявил конкурс среди горожан, которые любят наблюдать за дикой природой.

- Дикие животные стали частью нашей жизни. Птицы и зверьки встречаются нам по пути на учёбу или работу, на прогулке в парке, на дачах... И очень сложно удержаться от фото в такие моменты! – говорят организаторы. - Если вам это знакомо – настало время поделиться вашими зоокадрами с нами и подписчиками «Нашей природы».

Снимки на конкурс «Дикие обитатели Воронежского края» принимают 21 по 28 июня. Участниками могут стать фотографы от 6 лет Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами, остальные – сертификатами участника, если автором будут соблюдены все условия.

Условия участия:

- На фото должны быть обитающие на территории Воронежской области дикие птицы, звери или рептилии в естественной или городской среде. Но не в неволе!

- При создании фото должна быть соблюдена этика и техника безопасности. Кадр должен быть сделан со стороны, на расстоянии. Не нужно ловить животных, держать их в руках, снимать птенцов близко в гнезде и так далее.

- От одного участника принимается один снимок.

- Помимо фото в тексте письма должны быть: ФИО автора, возраст, название работы, место и дата съёмки, вид животного. Можно приложить небольшую историю встречи с объектом съёмки.

- Присылая фотографию, вы даёте согласие на её публикацию в наших соцсетях в постах о конкурсе «Дикие обитатели Воронежского края» с указанием авторства.

Фотографии ждут по адресу: ecoprosv@nasha-priroda.ru

30 июня организаторы назовут победителей в трёх возрастных категориях:

«Юный фотоохотник» (6 – 18 лет)

«Опытный фотоохотник» (19 – 29 лет)

«Фотоохотник со стажем» (от 30 лет и более)

Итоги опубликуют в VK и Телеграм.

Конкурс организован в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.