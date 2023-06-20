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НовостиПроисшествия20 июня 2023 13:59

В Воронежской области иностранец пытался подкупить полицейского

В итоге его оштрафовали на 50 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Гость из-за рубежа признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Гость из-за рубежа признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

41-летний иностранец, не имеющего регистрации на территории РФ, признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщает пресс-служба Следкома Воронежской области.

В марте текущего года злоумышленника доставили в ОМВД России по Нововоронежу. Он понимал, что теперь ему придется покинуть нашу страну, и чтобы этого не делать, решил откупиться от сотрудника полиции. Когда поданный соседнего государства предложил стражу порядка денежное вознаграждение, та отказалась и предупредила мужчину об уголовной ответственности за подобные действия. Но иностранец не остановился: он положил 15 тысяч рублей в блокнот, лежавший на рабочем столе. На предварительном следствии подозреваемый во всем сознался. В итоге его осудили к штрафу в 50 тысяч рублей.