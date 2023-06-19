7,2 процента жителей Воронежской области оказались за чертой бедности

Кошелек у 7,2 процента жителей Воронежской области ну очень тощий. Фото: из архива «КП»

В рейтинге доходов населения Воронежская область оказалась на 24 месте среди 85 регионов России. Исследование ежегодно проводят эксперты «РИА Новости».

Доходы подсчитывают по двум показателям. Первый – их соотношение со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. В Воронежской области этот коэффициент на этот раз составил 1,64.

Второй – доля населения за чертой бедности и изменение процента таких людей за год. В Воронежской области число людей, которым явно требуется помощь, 7,2 процента. По сравнению с 2022-м годом их число снизилось на 0,7%.

Среди соседей лучше дела в трех областях. Самая благоприятная ситуация по этому показателю в Белгородской области – 12–е место с долей населения за чертой бедности в 6,1% (–0,9%). Липецкая - 15–я с показателем в 7,2% (–0,9%). Курская – на 19 месте, в регионе доля населения за чертой бедности 8,1% (–1%). Хуже среди черноземных областей дела только в Тамбовской области (38–е место, 10,5%, без изменений по сравнению с 2022 году).

Лидеры рейтинга - Ямало–Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва. Хуже всего с доходами дела обстоят в Карачаево-Черкессии, Республике Тыве и Ингушетии.