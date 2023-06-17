В Воронежской области на лето назначили дополнительные рейсы Графского ретропоезда

Ретропоезд летом будет ездить и по пятницам. Фото: с официальной страницы ВКонтакте Дворцового комплекса Ольденбургских.

Экскурсионный Графский поезд, ездящий до Рамони, где расположен Дворцовый комплекс Ольденбургских, теперь будет ездить не только по выходным, но и по пятницам. Об этом сообщили на сайте ЮВЖД.

Дополнительные рейсы ретропоезда назначены на 23, 30 июня, 28 июля, а также 4, 11, 18, 25 августа.

В ЮВЖД также предупреждают пассажиров, что в эти дни отменяется пригородный поезд № 6648 Рамонь – Воронеж-1 отправлением в 12.32. Зато назначаются дополнительные два:

- № 6642 Рамонь – Графская, выезжает в 10.17, прибывает в 10.55;

- № 6646 Графская – Воронеж-1 отправляется в 13.10, приезжает в 14.08.

Напомним, по субботам и воскресеньям «Графский поезд» выезжает из Воронежа в 9.35, в Рамонь приходит в 11.35, делая остановку в Графском. Обратно он возвращается в 18.08.

Два вагона внутри Графского поезда декорированы в стиле конца XIX века. Они оборудованы кондиционерами и экологичными санитарными комнатами. Также пассажиры могут воспользоваться аудиогидом и по внутренней сети Wi-Fi с информационными материалами.