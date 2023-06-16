Финалистами Всероссийского конкурса «Битва хоров-2023» стали три воронежских коллектива

фото департамента культуры Воронежской области

Три воронежских коллектива стали финалистами Всероссийского конкурса «Битва хоров-2023». Во взрослой возрастной категории отметили воронежский ансамбль народной песни «ЛюбоЖить» (номинация «Народный хор») и эстрадный хор Fermata (номинация «Эстрадный хор». В возрастной категории «Детский старший хор» Воронежскую область представляет ансамбль народной песни «Завалинка» (номинация «Народный хор»).

Воронежские коллективы приняли участие в большом праздничном концерте на Красной площади, посвященном Дню России, который прошел 12 июня. Ансамбль «ЛюбоЖить» исполнил «Ах ты, степь широкая» с Зарой и Дмитрием Певцовым, эстрадный хор «Фермата» выступил вместе с Ларисой Долиной с песней «О Родине», а ансамбль «Завалинка» спел песню «Широка река» с Надеждой Кадышевой.

Церемония награждения победителей и гала-концерт состоятся в августе.