В Воронеже командировочную аферисты развели на 5 млн рублей

18 человек обратились в полицию 15 июня с заявлением, что их обокрали дистанционные аферисты. В общей сложности потерпевшие лишились около 6,5 миллионов рублей.

На самую большую сумму развели мошенники сотрудницу фармацевтической компании из Ярославля, которая приехала в Воронеж на деловую встречу. 50-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов. Позвонил якобы

сотрудник «Центробанка» и напугал, что кто-то от ее имени сделал ряд заявок на кредиты. Поскольку она сама этого не делала, звонивший посоветовал немедленно самой взять кредиты на эти суммы, чтобы опередить мошенников, а деньги обналичить и перевести на «безопасный счет». Женщина, собиравшаяся на деловую встречу, видимо, не смогла критически мыслить, поэтому все выполнила, оформив кредиты на общую сумму 5,3 млн рублей, обналичила в четырех банкоматах 4,5 миллиона рублей (800 тысяч из этой суммы банки сразу списали на погашение страховки), перевела наличность на четыре счета и отправилась на запланированную встречу. После нее она поняла, что стала жертвой аферистов.