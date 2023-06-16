Житель Воронежской области заболел лихорадкой Денге

Перед путешествием в экзотические страны не забудьте сделать все необходимые прививки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги первых пяти месяцев 2023 года по инфекционным заболеваниям. За это время зарегистрировали единичные случаи лихорадок Денге и Западного Нила. Но если одна уже периодически мелькала в тревожных сводках, то другая появляется в нашем регионе совсем редко. Например, в 2022 году случаев лихорадки Денге в Воронежской области совсем не было. Также по одному человеку заразились псевдотуберкулезом, цитомегаловирусной инфекцией, малярией и аскаридозом.

Больше всего по сравнению с 2022 годом выросло число случаев внебольничной пневмонии – на 73,3 процента. Тревожит также ситуация с ветрянкой (увеличение заболеваний на 53,3%). Примерно такая же картина сложилась и по сальмонеллезу (рост на 51,3%). При этом снизилось только число острых кишечных инфекций.

В целом инфекционная заболеваемость в Воронежской области за пять месяцев 2023 года выросла на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Общее число случаев заражений - 35,9 тысяч.

Справка «КП»

Лихорадка Денге – инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары. Чаще всего им заражаются в Юго-Восточной Азии, а также в регионах с субтропическим климатом Австралии и Южной Америки. После укуса комара вирус проникает в клетки лимфоузлов и сосуды. Возникает интоксикация, первым признаком которой является лихорадочное состояние. Другие симптомы: головная боль, сыпь, ломота в мышцах и суставах, рвота и тошнота, диарея, падение уровня артериального давления.