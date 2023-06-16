В Воронежской области в аварии с грузовиком и легковушкой пострадали два водителя

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Hyundai Santa и ГАЗ столкнулись на трассе в Павловском районе 15 июня. В аварии пострадали водители. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла ночью на 683-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным полиции, 43-летний житель Ростовской области на иномарке ехал в направлении Москвы. При встречном разъезде он не выбрал необходимый боковой интервал и врезался в ГАЗ, которым управлял 32-летний житель Новохоперского района.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу. Полиция проводит проверку.