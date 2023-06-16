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НовостиПроисшествия16 июня 2023 5:07

Пятитонный контейнер рухнул на сотрудника «Агроэко» в Воронежской области

Мужчина сильно травмирован
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В результате несчастного случая на производстве серьезно пострадал 50-летний аппаратчик производства технической продукции. ЧП произошло во время выгрузки сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Воронежской области.

Мужчина являлся работником агропромышленного холдинга «Агроэко». При разгрузке КамАЗа с рамы грузовика слетел съемный контейнер. Он и упал на работника.

Как выяснили инспекторы, несчастный случай произошел из-за несоблюдения техники безопасности сотрудником и отсутствия контроля процесса начальством.