В Воронежской области на выходных синоптики обещают жару до +31

Скоро можно будет загорать на свежем воздухе. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. По их данным, холодные воздушные массы, пришедшие в нашу область с севера, сейчас уже почти прогрелись до более привычной для июля температуры. К тому же на смену дождям уже 16 июня установится солнечная погода.

В ночь на пятницу, 16 июня, в районах Воронежской области прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, днем могут быть порывы до 13 м/с. Ночью температура будет колебаться от 11 до 16 градусов, днем – от 23 до 28.

В Воронеже 16 июня будет преимущественно без осадков. При этом ночью столбик термометра будет держаться в районе 14-16 градусов. Днем потеплеет до +25…+27.

В субботу, 17 июня, ночью по области обещают переменную облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. В темное время суток будет прохладно – от 12 до 17 градусов. А вот днем уже придет жара от +26 до +31.

В Воронеже 17 июня дождей не ожидают. Ночью температура будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем прогнозируют уже настоящее лето – от +27 до +29.

В столице Черноземья синоптики также дали предварительный прогноз на 18 и 19 июня.

В воскресенье, 18 июня, ночью будет +14 при переменной облачности. Днем подует восточный ветер с порывами до 12 м/c. На солнце иногда будут набегать тучи при +28 градусах.

В ночь на понедельник, 19 июня, вернется северный ветер. Будет облачно при +16 градусах. Днем снова выглянет солнце, на которое лишь изредка будут набегать тучи. Температура поднимется до +26.