Воронежцам показали, как будет выглядеть новый терминал аэропорта изнутри

Залы нового терминала будут окрашены в спокойные тона. Фото: с сайта аэропорта «Воронеж» имени Петра I.

Генеральный подрядчик строительства нового терминала воронежского аэропорта утвердил дизайн внутренних помещений. В ближайшее время приступят к закупке отделочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для внутреннего интерьера терминала из четырех предложенных концепций выбрали вариант «Петр I и Воронеж», предложенный местным архитектурным бюро. Снаружи здание будет напоминать корабль. Детали крыши напомнят паруса, поддерживаемые мачтами.

Внутреннее оформление продолжит раскрывать тему морского флота. В Петровскую эпоху корабли строили из дерева – поэтому стены, потолки, элементы декора будут сделаны «под дерево» и из дерева. Также может быть использован текстиль, напоминающий паруса кораблей.

Так будет выглядеть один из новых залов аэропорта. Фото: с сайта аэропорта «Воронеж» имени Петра I.

Новый аэровокзальный комплекс будет пастельных тонов, спокойных оттенков бежевого, синего и серого цветов. Рыжеватое дерево будет гармонировать со светлым камнем и серебристым металлом с темными вставками и элементами декора. Черный цвет мягких кресел бизнес-зала напомнит цвет воронежской плодородной земли.

Кресла по замыслу дизайнеров будут напоминать воронежский чернозем. Фото: с сайта аэропорта «Воронеж» имени Петра I.

Одним из акцентных цветов нового терминала будет насыщенный синий для ассоциации с водными глубинами. В нем будет оформлена, например, зона регистрации. Плавные формы багажной ленты, настенных декораций будут символизировать волны и воду.